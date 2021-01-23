Com atuação de destaque, Wellington Rato é peça importante do Atlético-GO em vitória contra o Botafogo

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Um dos destaques do Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Wellington Rato teve mais uma grande atuação na vitória, de virada, por 3 a 1 sobre o Botafogo, na última quarta-feira. Com boa movimentação e sempre buscando dar opções no ataque, ele comemorou muito mais três pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, ficando mais tranquilo na luta contra o rebaixamento.

- É sempre bom ganhar, ainda mais fora de casa. Chegamos aos 39 pontos e nos afastamos ainda mais da zona perigosa, do tal Z4. Quanto mais cedo alcançarmos os 45 pontos, melhor. Desta forma podemos começar a pensar em vôos mais altos. Uma vaga na Copa Sul-Americana, por exemplo. Mas vamos um jogo de cada vez buscando os nossos objetivos - afirmou o atleta.