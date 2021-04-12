Com atuação apagada de Richarlison, Everton empata sem gols com o Brighton no Campeonato Inglês

No encerramento da 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Everton visitou o Brighton no Falmer Stadium nesta segunda-feira e as equipes empataram em 0 a 0. Com o resultado, o time de Carlo Ancelotti desperdiçou a chance de subir na tabela e ultrapassar o Tottenham.
Titular na equipe de Liverpool, o atacante brasileiro Richarlison não teve grande atuação ao longo dos 90 minutos, mas esteve envolvido em boa chance para o Everton no primeiro tempo. O camisa 7 dividiu bola com o goleiro Robert Sanchez e quase ficou com o gol aberto para marcar.
Na etapa final, o Brighton foi melhor, se lançou ao ataque e criou as melhores oportunidades de gol. Ao todo, foram 14 finalizações no segundo tempo contra apenas quatro do Everton. A equipe de Carlo Ancelotti tentou apostar em jogadas rápidas, mas não teve tanto sucesso.
O Everton volta a campo na próxima sexta-feira, na abertura da 32ª rodada, para um confronto direto. Os Toffees recebem o Tottenham, às 16h (de Brasília). O Brighton encara o Chelsea, no dia 20, fora de casa.
