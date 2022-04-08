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Com atletas que não viajaram ao Peru, São Paulo treina para estreia no Campeonato Brasileirão

Jogadores que não foram relacionados para a estreia do Tricolor paulista na Copa Sul-Americana treinaram sob o comando do auxiliar Charles Hembert...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:39
Os jogadores que não viajaram ao Peru para enfrentar o Ayacucho, na última quinta-feira (7), na estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana, treinaram normalmente nesta sexta-feira (8), no CT da Barra Funda. Após a vitória recente do Tricolor por 3 a 2 na competição, o foco agora é o primeiro jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo entrou em campo pela primeira rodada da competição continental com uma equipe alternativa. Jogadores como Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Welington, Pablo Mais, Igor Gomes, Alisson, Nikão, Eder e Calleri não foram relacionados para a viagem ao Peru. Estes nomes, portanto, ficaram no Brasil e participaram de um treinamento no CT da Barra Funda guiado pelo auxiliar Charles Hembert.GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosO foco da equipe agora será a preparação para o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico- PR neste domingo (10), às 19h. O Tricolor paulista jogará em casa, no estádio do Morumbi.
Crédito: JogadoresdoSãoPauloquenãoforamrelacionadosparaCopaSul-AmericanatreinamnoCT(Divulgação/SãoPauloFC

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