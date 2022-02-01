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futebol

Com atividade antes do jogo, São Paulo divulga programação da semana

Time comandado por Rogério Ceni busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 08:00
O elenco do São Paulo não vai ter descanso até o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Isso porque os jogadores terão atividades até o dia do duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni admitiu que alguns jogadores ainda precisam aprimorar a forma física. Sendo assim, a equipe do Morumbi vai intensificar os treinamentos em busca da primeira vitória na competição. Até o momento, o time soma apenas um ponto em seis disputados.
Nesta terça-feira (1), o time realizará os treinos às 16h, no CT da Barra Funda. Na quarta-feira (2), o elenco treinará no mesmo horário sob o comando da comissão técnica. Na quinta-feira (3), haverá um trabalho às 12h30 antes do confronto da noite.
Confira a programação do São Paulo até o dia 3 de fevereiro:
Terça-feira (01/02)16h - Treino - CT da Barra Funda
Quarta-feira (02/02)16h - Treino - CT da Barra Funda
Quinta-feira (03/02)12h30 - Ativação - CT da Barra Funda21h30 - RB Bragantino x São Paulo - Estádio Nabi Abi Chedid
Crédito: OSãoPaulodivulgouaprogramaçãodasemana(Foto:EricoLeonan/saopaulofc.net

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