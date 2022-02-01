Com atividade antes do jogo, São Paulo divulga programação da semana

O elenco do São Paulo não vai ter descanso até o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para quinta-feira (3), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. Isso porque os jogadores terão atividades até o dia do duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni admitiu que alguns jogadores ainda precisam aprimorar a forma física. Sendo assim, a equipe do Morumbi vai intensificar os treinamentos em busca da primeira vitória na competição. Até o momento, o time soma apenas um ponto em seis disputados.

Nesta terça-feira (1), o time realizará os treinos às 16h, no CT da Barra Funda. Na quarta-feira (2), o elenco treinará no mesmo horário sob o comando da comissão técnica. Na quinta-feira (3), haverá um trabalho às 12h30 antes do confronto da noite.

Confira a programação do São Paulo até o dia 3 de fevereiro:

Terça-feira (01/02)16h - Treino - CT da Barra Funda

Quarta-feira (02/02)16h - Treino - CT da Barra Funda

Quinta-feira (03/02)12h30 - Ativação - CT da Barra Funda21h30 - RB Bragantino x São Paulo - Estádio Nabi Abi Chedid