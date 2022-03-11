Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com atacante Paulo Sérgio como trunfo, Operário inicia luta por vaga na semifinal do Paranaense
futebol

Com atacante Paulo Sérgio como trunfo, Operário inicia luta por vaga na semifinal do Paranaense

Na briga pelo posto de maior goleador da competição, com quatro gols, atacante é uma das armas do Fantasma para superar o São Joseense, domingo, no jogo de ida das quartas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 19:04

Publicado em 11 de Março de 2022 às 19:04

O Operário enfrentará o São Joseense, domingo, às 15h30, no jogo de ida das quartas de finais do Paranaense. Com o melhor ataque da competição, com 19 gols, o Fantasma conta com a boa fase do atacante Paulo Sérgio para levar a melhor na disputa. Com quatro gols até aqui, ele é o terceiro maior goleador do Estadual, estando atrás somente de seu companheiro Marcelo, que tem cinco gols, e de Romulo, do Athletico Paranaense, com seis gols.- Sabemos que vai ser um confronto difícil, o São Joseense chegou até essa fase da competição porque teve seus méritos, é um time que tem uma defesa bem sólida, mas estamos focados em fazer um grande jogo e largar bem na luta pela classificação - disse o atacante, e completou:
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Paranaense
- Fico feliz por ser um dos maiores goleadores do Paranaense, obviamente que seria ótimo terminar a competição liderando esse posto pela posição em que atuo, mas o coletivo vem sempre em primeiro lugar. Se a gente vencer e eu puder ajudar de qualquer forma, independente de marcar ou não, ficarei muito satisfeito - salientou.
+ Tite 'poupa' atletas do futebol brasileiro e promove retornos à Seleção; veja a lista de convocados
Contratado pelo clube de Ponta Grossa no ano passado, Paulo Sérgio foi o artilheiro do clube na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, anotando 9 gols em 29 jogos. O atacante já balançou as redes cinco vezes na temporada 2022, em 10 jogos disputados.
Crédito: PauloSérgiotemsidoimportantenacampanhadoOperárionoCampeonatoParananese(Foto:Andreoito/Operário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados