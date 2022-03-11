Com atacante Paulo Sérgio como trunfo, Operário inicia luta por vaga na semifinal do Paranaense

O Operário enfrentará o São Joseense, domingo, às 15h30, no jogo de ida das quartas de finais do Paranaense. Com o melhor ataque da competição, com 19 gols, o Fantasma conta com a boa fase do atacante Paulo Sérgio para levar a melhor na disputa. Com quatro gols até aqui, ele é o terceiro maior goleador do Estadual, estando atrás somente de seu companheiro Marcelo, que tem cinco gols, e de Romulo, do Athletico Paranaense, com seis gols.- Sabemos que vai ser um confronto difícil, o São Joseense chegou até essa fase da competição porque teve seus méritos, é um time que tem uma defesa bem sólida, mas estamos focados em fazer um grande jogo e largar bem na luta pela classificação - disse o atacante, e completou:
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- Fico feliz por ser um dos maiores goleadores do Paranaense, obviamente que seria ótimo terminar a competição liderando esse posto pela posição em que atuo, mas o coletivo vem sempre em primeiro lugar. Se a gente vencer e eu puder ajudar de qualquer forma, independente de marcar ou não, ficarei muito satisfeito - salientou.
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Contratado pelo clube de Ponta Grossa no ano passado, Paulo Sérgio foi o artilheiro do clube na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, anotando 9 gols em 29 jogos. O atacante já balançou as redes cinco vezes na temporada 2022, em 10 jogos disputados.