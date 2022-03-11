Com atacante Paulo Sérgio como trunfo, Operário inicia luta por vaga na semifinal do Paranaense

O Operário enfrentará o São Joseense, domingo, às 15h30, no jogo de ida das quartas de finais do Paranaense. Com o melhor ataque da competição, com 19 gols, o Fantasma conta com a boa fase do atacante Paulo Sérgio para levar a melhor na disputa. Com quatro gols até aqui, ele é o terceiro maior goleador do Estadual, estando atrás somente de seu companheiro Marcelo, que tem cinco gols, e de Romulo, do Athletico Paranaense, com seis gols.- Sabemos que vai ser um confronto difícil, o São Joseense chegou até essa fase da competição porque teve seus méritos, é um time que tem uma defesa bem sólida, mas estamos focados em fazer um grande jogo e largar bem na luta pela classificação - disse o atacante, e completou: