Com assistência nos minutos finais, Renan Alves celebra estreia com vitória na temporada na Malásia

Crédito: Divulgação/Kedah

O zagueiro Renan Alves estreou com o pé direito, na última sexta-feira, na Super Liga da Malásia. No primeiro jogo do brasileiro em 2021, pelo Kedah, na décima rodada da competição, a equipe perdia por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo. Contudo, nos momentos finais, o time conseguiu a virada, e Alves foi o responsável pela assistência para o terceiro gol. > Renan Alves, do Kedah, exalta jovens do elenco e mira a Copa da Ásia- A comemoração, a vibração no vestiário foi de arrepiar. Foi uma coisa bem gosta de voltar a sentir. Creio que os três pontos foram mais importantes do que o passe. Ganhar o jogo aos 51 minutos do segundo tempo é uma coisa que não tem explicação. Só o futebol que pode proporcionar isso. Não consegui dormir na noite depois do jogo, a adrenalina estava no alto. Ver o grupo feliz empenhado é gratificante. A gente sabe o quanto trabalhamos duro todos os dias. Quando não dá na qualidade, a força de vontade não falta.

Por causa de uma lesão na coxa esquerda, Renan Alves havia ficado de fora de 11 jogos da temporada até então, sendo um deles foi pela Copa da Malásia. De volta ao Kedah, ele comemorou o retorno aos gramados e destacou que a sensação foi "incrível".

- Foi sensacional ter feito a estreia. Essa vitória significou um gosto diferente. Passou um filme na cabeça depois de tudo que passei devido a lesão. Por mais que seja uma lesão muscular, ela agravou no momento que tentei voltar. Era pra ficar três semanas parado e fiquei quase dois meses. Foi uma volta com a sensação incrível.

- Queria voltar com o pé direito para continuar na briga pela parte da cima da tabela da Super Liga da Malásia. Foi um jogo que não mudaria nada por causa das circunstâncias da partida e o sofrimento que foi. Jogo muito corrido e disputado lá e cá. A vitória foi para coroar essa volta. Não poderia imaginar nada diferente, foi espetacular. Muito feliz pela vitória e pelo empenho da equipe. Buscamos o gol o jogo todo. Foi sofrido, uma sensação única.

O Kedah, que ainda tem a Copa da Ásia em 2021, está em terceiro lugar na Super Liga da Malásia com 20 pontos, três a menos que o líder Johor DT. A próxima partida será fora de casa contra o Melaka United.