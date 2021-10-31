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futebol

Com assistência e gol, Wellington Rato é protagonista em vitória do V-Varen Nagasaki

Sonho do acesso se mantém vivo faltando sete rodadas para o fim da Liga J2
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Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 18:36
Crédito: Divulgação
O atacante Wellington Rato foi destaque na vitória de 2 a 1 do V-Varen Nagasaki sobre o Mito Hollyhock neste fim de semana no Japão. Ele participou dos dois gols do time, marcando um e dando assistência para outro, e foi eleito o melhor jogador em campo.
Com mais três pontos na tabela, o V-Varen Nagasaki chegou aos 65 e, agora, ocupa a quarta colocação geral, se mantendo na briga pelo acesso à elite do futebol japonês.
– Estou muito feliz com a minha atuação e por ter conseguido ajudar a equipe a sair de campo com a vitória. Foi uma partida muito difícil, mas soubemos nos organizar em campo, criar as jogadas e transformar em gols - disse Wellington Rato.
Na próxima rodada, o time de Wellington Rato recebe o Thespakusatsu Gunma, na próxima terça-feira, às 14h (horário local).

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