  Com assistência de Rogério, Sassuolo se classifica para as quartas da Copa da Itália
LanceNet

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 16:04

O lateral-esquerdo Rogério fez mais uma brilhante atuação pelo Sassuolo, ao dar a assistência para o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari. O resultado classificou a equipe neroverdi para as quartas de final da Copa Itália, onde o time encara a Juventus, ex-clube do lateral brasileiro.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
A assistência de Rogério saiu quando o lateral recebeu a bola no lado esquerdo, avançou um pouco e cruzou rasteiro para o meio campista Harroui completar de primeira para as redes e decretar a vitória logo aos 18 minutos da primeira etapa.
- Muito feliz com a assistência, mas principalmente com a classificação para as quartas de finais da Copa Itália. Agora é virar a chave e voltar a focar na Serie A, onde temos um compromisso importante contra o Torino neste domingo - disse Rogério.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Na atual temporada, o eleito melhor lateral esquerdo da história do Sassuolo, soma 18 jogos e duas assistências distribuídas. Peça fundamental da equipe, Rogério volta a campo nesse domingo (23), quando o time enfrenta o Torino, pela Serie A, às 11h da manhã.
