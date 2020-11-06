Com assistência de Renato Chaves, Al Baten engata segunda vitória consecutiva na Arábia Saudita

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Após um importante resultado na última rodada, o Al Baten conseguiu uma sólida vitória nesta sexta-feira. Com um belo lançamento do zagueiro Renato Chaves, que culminou em um dos gols de sua equipe, o time da casa bateu o Abha Club por 3 a 0, em compromisso válido pela quarta rodada do Campeonato da Arábia Saudita. Foi o segundo triunfo consecutivo da equipe, que foi promovida este ano.Destaque defensivo da equipe, o ex-zagueiro de Fluminense e Corinthians, parabenizou a postura do Al Baten, sobretudo no segundo tempo, etapa onde o time construiu a sua vitória. Renato comentou também o lançamento para o gol marcado pelo português Fábio Abreu.

- Conseguimos mais uma vitória importante. O Al Baten acabou de subir para a primeira divisão e essa temporada reserva muito desafios para a nossa equipe, mas conseguimos mostrar a nossa força. Por estar atrás do marcador, a equipe deles acabou avançando as linhas. Aproveitamos isso e percebi o Fábio partindo. Ele foi muito bem e marcou um belo gol. Fizemos um grande segundo tempo e merecemos o resultado.