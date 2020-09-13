  Com assistência de Raphinha, Rennes vence mais uma e assume a liderança do Campeonato Francês
Com assistência de Raphinha, Rennes vence mais uma e assume a liderança do Campeonato Francês

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 15:42

13 set 2020 às 15:42
Crédito: Divulgação
A exemplo da última temporada, o meia-atacante brasileiro Raphinha segue comprovando a sua importância para o Rennes neste início da edição 2020/21 da Ligue 1. Neste domingo (13), o camisa 7 participou diretamente de mais uma vitória da equipe ao dar assistência para Sehrou Guirassy marcar o primeiro de seus dois gols no duelo e abrir caminho para o triunfo por 4 a 2 sobre o Nimes, fora de casa, pela terceira rodada da competição nacional. Os outros tentos dos rubro-negros foram anotados por Nayef Aguerd e Benjamin Bourigeaud, enquanto Andrés Cubas e Zinedine Ferhat descontaram para os mandantes.
Com mais uma vitória, o Rennes não só manteve sua invencibilidade no Campeonato Francês (duas vitórias e um empate) como também assumiu a liderança do torneio, com os mesmos sete pontos do Lille. Os Rubro-Negros, porém, levam vantagem no saldo de gols (3 a 2).
Após ao jogo, Raphinha comemorou mais um triunfo e o bom início de temporada da equipe.
- Estamos muito satisfeitos por mais uma boa atuação da equipe e fico feliz por ter ajudado o time com uma assistência. Sabíamos que a vitória seria muito importante e conseguimos um ótimo resultado, que nos coloca na liderança provisória da competição. Agora, é seguir com esse mesmo trabalho para continuarmos evoluindo - afirmou o camisa 7.
O Rennes volta a campo no próximo sábado (19), quando receberá o Monaco, no Roazhon Park.
Iniciando sua segunda temporada pelo Rennes, Raphinha já disputou 33 jogos pelo time francês, marcou sete gols, deu cinco assistências com a de hoje e foi fundamental para a classificação do Rubro-Negro para a fase de grupos da Champions League pela primeira vez na história do clube.

