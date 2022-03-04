Com assistência de Paquetá, Lyon bate Lorient fora de casa pelo Campeonato Francês

O Lyon bateu o Lorient, nesta sexta, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Com a vitória por 4 a 1 fora de casa, a equipe de Peter Bosz subiu quatro posições na tabela da Ligue 1, mas aguarda pelo restante da rodada no fim de semana para saber se se mantém 6º lugar, atrás do Strasbourg, que é o último na zona de classificação para os torneios continentais. LYON CONSTRUIU SUA VANTAGEMO Lyon criou as melhores chances do primeiro tempo, além de ter atacado mais. Logo aos cinco minutos, Paquetá deu bom passe para Faivre bater e abrir o placar para o Lyon. Na marca dos 26´, os visitantes chegaram ao segundo gol e foi um golaço: Dembélé recebeu cruzamento de Emerson Palmieri e completou de calcanhar.
SUSTO E ALÍVIO EM UM MINUTONa 2ª etapa, o Lorient seguiu atacando menos que o Lyon e chegou a diminuir, com Moffi, após cobrança de escanteio, mas apenas um minuto depois, o Lyon ampliou sua vantagem com Toko Ekambi, finalizando com frieza na área. Aos minutos, Faivre marcou o seu segundo gol, com um belo toque por cobertura, fechando o placar.
+Rivaldo sobre Mbappé: "SE fosse ele, assinaria com o Real Madrid"
SEQUÊNCIA DO LYONO Lyon retorna a campo no próximo dia 9, diante do Porto, pelas oitavas da Europa League.