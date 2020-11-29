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futebol

Com assistência de Lucas Lovat, Slovan vence e é líder na Eslováquia

Lateral-esquerdo se destaca na vitória por 3 a 0 sobre o Senica e time chega aos 35 pontos...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:28

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 16:28
Crédito: Divulgação
Lucas Lovat voltou a se destacar na Eslováquia. O ex-lateral-esquerdo do Avaí precisou de apenas oito minutos para dar uma bela assistência na vitória por 3 a 0 do Slovan Bratislava sobre o FK Senica, neste domingo, pela 15ª rodada do campeonato nacional.
Um dos brasileiros com mais assistências no futebol europeu na última temporada, Lovat parabenizou a performance da equipe, que não encontrou grande dificuldade para bater o nono colocado da tabela de classificação.
- O nosso time se comportou muito bem. Criamos chances e abrimos o placar ainda no primeiro tempo. Depois disso, conseguimos marcar dois gols no segundo tempo e sacramentamos a vitória. Fico feliz por dar mais um passe e ajudar o time - disse.
Com a vitória neste final de semana, o atual campeão agora ocupa a liderança do campeonato eslovaco, com 35 pontos. A equipe voltará a campo no próximo sábado, quando enfrentará o AS Trecin, que bateu o SKF Sered neste domingo.

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