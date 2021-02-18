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Com assistência de Fred, Manchester United goleia a Real Sociedad pela Europa League

Meia brasileiro ajuda equipe inglesa com assistência em vitória por 4 a 0 dos Red Devills contra a Real Sociedad...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 16:47

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:47

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Nesta quinta-feira, a Real Sociedad enfrentou o Manchester United no Juventus Stadium, em Turim, pela partida de ida da primeira fase de mata-mata da Europa League. A partida terminou com vitória inglesa por 4 a 0, com dois gols de Bruno Fernandes, um de Marcus Rashford e outro de Daniel James.
Veja a tabela da Europa LeagueA BOLA PROCURACom o Manchester United buscando o ataque e finalizando errado na maioria das vezes, a principal chance saiu de um lançamento de Marcus Rashford na esquerda. O goleiro Álex Remiro saiu da baliza e chocou-se com o zagueiro Igor Zubeldia, deixando a bola livre para Bruno Fernandes marcar.
MAIS UM DELE​Já no início da segunda etapa, o Manchester United seguiu no ataque para buscar mais um gol fora de casa. Aos 13 minutos do segundo tempo, a bola saiu mais uma vez de Marcus Rashford, e gerou uma tabela entre Daniel James e Bruno Fernandes, com o português marcando o seu segundo gol.
CAMISA 10​Após a sua participação nos dois gols, Marcus Rashford queria marcar o seu também. Fred recebeu a bola atrás do meio de campo, e acertou um passe em profundidade para o camisa 10 do Manchester United, que deu apenas dois toques na bola para fazer o terceiro dos Red Devills.
GOLEADAPara fechar o excelente resultado fora de casa, o Manchester United ainda marcou mais uma vez nos acréscimos da partida. Em jogada pela lateral, o ponta direita Daniel James avançou em velocidade, chegando até a área para finalizar e marcar.
DECEPÇÃOJogando fora de casa também, a Real Sociedad não fez uma boa partida. Nos minutos iniciais, os espanhóis atacaram, mas falharam em repetir estratégias ofensivas durante o jogo. Defensivamente, o United soube aproveitar erros de marcação da equipe de San Sebastián.
SEQUÊNCIAA Real Sociedad enfrenta, às 12:15h (de Brasília) deste domingo, o Alavés, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O Manchester United, por sua vez, também entra em campo neste domingo, mas às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Newcastle pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

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