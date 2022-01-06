Com assistência de Felipe Anderson, Lazio e Empoli empatam em jogo de seis gols no Campeonato Italiano

Na primeira rodada do Campeonato Italiano em 2022, a Lazio entrou em campo nesta quinta-feira e o time da capital do País da Bota empatou em 3 a 3 com o Empoli. Um dos destaques do jogo foi o brasileiro Felipe Anderson, que deu uma assistência para Milinkovic-Savic deixar sua marca.

- Lutamos muito, batalhamos do começo ao fim, mas infelizmente não conseguimos a vitória, que era o nosso grande objetivo. Tivemos que correr atrás do placar praticamente durante toda partida, então, pelas circunstâncias do jogo, acabou sendo um ponto importante. Agora é trabalhar forte porque ainda temos muito pela frente na competição - disse o brasileiro.

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Além de Milinkovic-Savic, que marcou duas vezes, o artilheiro Ciro Immobile também balançou as redes. No time visitante, Bajrami (de pênalti), Zurkowski e Federico Di Francesco marcaram no empate, válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

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A Lazio volta a campo pela Serie A no próximo domingo, quando irá até Milão para enfrentar a Inter. Com o ponto conquistado nesta quinta, a equipe de Felipe Anderson segue na oitava posição na tabela de classificação, com 32 pontos.