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futebol

Com Arboleda, São Paulo viaja para encarar o Inter; veja possível time

Tricolor conta com retornos do zagueiro e de Crespo, mas viaja sem Miranda para Porto Alegre, onde enfrenta o Colorado, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo Brasileiro...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 13:39
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo fez o último treino na manhã desta terça-feira (06), no CT da Barra Funda, antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30, nesta quarta-feira (07), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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As novidades do Tricolor ficam por conta dos retornos do zagueiro Arboleda, que faz sua estreia no Brasileirão, e do técnico Hernán Crespo. O equatoriano estava disputando a Copa América pelo Equador, enquanto o argentino ficou afastado devido a infecção por Covid-19.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Quem fica de fora do jogo contra o Colorado é Miranda. O zagueiro não se recuperou de dores na panturrilha esquerda e sequer viajou. Sendo assim, a defesa deve ser formada por Arboleda, Bruno Alves e Léo.
Gabriel Sara, que correu no gramado na última segunda-feira, segue em recuperação de um trauma no pé esquerdo. O volante William e o atacante Luciano, também seguem se recuperando de lesões e são desfalques. Um provável time do São Paulo tem: Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.
O elenco ainda realizará mais um treinamento, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, horas antes da partida contra o Internacional. Na 17ª colocação do Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados, o Tricolor busca ainda a primeira vitória na competição.

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