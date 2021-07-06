Com Arboleda, São Paulo viaja para encarar o Inter; veja possível time

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo fez o último treino na manhã desta terça-feira (06), no CT da Barra Funda, antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 21h30, nesta quarta-feira (07), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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As novidades do Tricolor ficam por conta dos retornos do zagueiro Arboleda, que faz sua estreia no Brasileirão, e do técnico Hernán Crespo. O equatoriano estava disputando a Copa América pelo Equador, enquanto o argentino ficou afastado devido a infecção por Covid-19.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Quem fica de fora do jogo contra o Colorado é Miranda. O zagueiro não se recuperou de dores na panturrilha esquerda e sequer viajou. Sendo assim, a defesa deve ser formada por Arboleda, Bruno Alves e Léo.

Gabriel Sara, que correu no gramado na última segunda-feira, segue em recuperação de um trauma no pé esquerdo. O volante William e o atacante Luciano, também seguem se recuperando de lesões e são desfalques. Um provável time do São Paulo tem: Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.