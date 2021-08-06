Com Arboleda recuperado, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Athlético Paranaense no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

O São Paulo encerrou, nesta sexta-feira (6), a sua preparação para o confronto diante do Athlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Treinando no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, o time fará nova viagem após os treinos, pelo período da tarde, rumo a Curitiba. Durante as atividades, Arboleda trabalhou normalmente com o restante do elenco e ficará novamente à disposição do treinador Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O zagueiro equatoriano ficou de fora dos últimos compromissos da equipe após sofrer uma contratura no músculo da coxa durante a partida contra o Vasco, na quarta-feira passada (28), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

Arboleda, porém, viajou com a delegação são-paulina para o Rio de Janeiro, na última terça-feira (3), onde a equipe disputou a partida de volta das oitavas de final em São Januário. Após a vitória por 2 a 1 e a classificação, o time seguiu em solo carioca, treinando no CT do Fluminense antes de embarcar para Curitiba, emendando viagens.

A equipe retornará a São Paulo somente após a partida contra o Athlético Paranaense, na noite desde sábado (7).

Com a volta de Arboleda, o zagueiro vira dúvida para a partida, embora Crespo deva poupar alguns jogadores, visando as quartas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima semana.

Assim, o Tricolor deve entrar em campo da seguinte maneira: Tiago Volpi; Bruno Alves (Arboleda), Miranda e Léo; Orejuela (Igor Vinícius), Luan, Gabriel Sara (Igor Gomes), Benítez e Reinaldo (Welington); Rojas (Vitor Bueno) e Pablo.A bola rola a partir das 19h deste sábado (7), para o confronto entre Athlético Paranaense e São Paulo, pela 15ª rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada.