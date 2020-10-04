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Com arbitragem polêmica, Tottenham atropela o Manchester United em pleno Old Trafford

Com um jogador a mais desde os 28 minutos da primeira etapa, Tottenham aproveitou a superioridade numérica para aplicar uma goleada história nos Red Devils...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 14:23

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 14:23

Crédito: Tottenham aplica goleada histórica no Manchester United - Divulgação
Virada e goleada! Neste domingo, o Manchester United recebeu o Tottenham no Old Trafford, saiu na frente do placar, mas sofreu a virada e acabou sendo atropelado por 6 a 1 na Premier League. Ndombélé, Hary Kane, duas vezes, Aurier e Son, também duas vezes, marcaram os gols do time de José Mourinho. Bruno Fernandes fez o de honra do United.
Com o resultado, o Tottenham chegou na 6º posição da tabela com sete pontos conquistados. O Manchester United é o 16º colocado, com apenas três pontos no Campeonato Inglês.
O JOGO As equipes iniciaram a partida com muita intensidade, em um jogo que começou frenético. No primeiro lance da partida, Martial invadiu a área e sofreu pênalti. Bruno Fernandes cobrou com categoria e fez 1 a 0 para os donos da casa no primeiro minuto de jogo. Apesar do gol no primeiro minuto, o Tottenham respondeu logo em seguida.
Aos 5 minutos, Maguire e Shaw se enrolaram na área e a bola sobrou limpa para Ndombélé marcar o gol de empate. Três minutos depois, aos 8 minutos, Harry Kane sofreu falta e cobrou rápido no meio-campo, deixando Son cara a cara com De Gea para virar a partida.
O jogo era lá e cá. Aos 19, Rashford arriscou um chute de longe carimbou a trave do Tottenham após boa jogada de Bruno Fernandes. Aos 26, Aurier fez boa jogada para o time de José Mourinho e obrigou De Gea a espalmar para escanteio.
Antes da cobrança, o lance que pode ter mudado o rumo da partida. Lamela provocou Martial dentro da área, deixando o cotovelo no rosto do atacante. Martial devolveu com um leve tapa no rosto do argentino, que valorizou e caiu no chão. Aos 28 minutos da primeira etapa, o árbitro Anthony Taylor expulsou diretamente o atacante do United e deu amarelo para Lamela.
Com um a menos e nitidamente abalado após a virada e a expulsão, o Manchester United falhou novamente. Aos 31 minutos, Bailly saiu jogando errado, Son aproveitou a sobra e cruzou para Kane marcar o terceiro do Tottenham.
Aos 37, Aurier disparou sozinho na ponta direita e viu a entrada de Son, sozinho, dentro da área. O lateral cruzou e o meia desviou para o fundo do gol, marcando o seu segundo gol no jogo e o quarto do Tottenham. O primeiro tempo acabou com um grande domínio do time de Mourinho e já com um placar elástico.
Na volta do intervalo, o técnico do United, Ole Solskjaer, colocou jogadores de marcação no meio-campo para tentar sofrer menos defensivamente na segunda etapa. Apesar das mexidas, o Tottenham aumentou a goleada logo no começo. Aos 6 minutos do segundo tempo, Hojbjerg deu um lindo passe para Aurier. O Lateral saiu na cara do gol e chutou cruzado para fazer o quinto do Tottenham.
O Manchester United estava muito mal na partida. O time não conseguia atacar e quando era pressionado, sofria. Com bem menos intensidade do que no primeiro tempo, o Tottenham ainda conseguiu marcar mais um para fechar o massacre. Aos 34, Pogba derrubou Davies na área e o árbitro, corretamente, marcou pênalti. Kane bateu e fechou a goleada história no Old Trafford.

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