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futebol

Com Arana na Seleção, Galo terá jogos adiados no Brasileirão

A CBF vai adotar o mesmo procedimento da rodada de setembro das Eliminatórias, quando adiou jogos de equipes que cederam atletas ao time de Tite...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 16:39
Crédito: Arana está mais uma vez na liste de Tite para os duelos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo-(Pedro Souza/Atlético-MG
O lateral-esquerdo Guilherme Arana voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira para a disputa de jogos da rodada tripla das Eliminatórias da Copa, com duelos marcados para os dias 7, 10 e 14 de outubro, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. E a ida do jogador do Galo para o time comandado por Tite fará com que mais jogos do alvinegro sejam adiados para que Arana não desfalque o Atlético em partidas do Brasileirão. - Conversamos com o Manoel (Flores), diretor de competições. Por se tratar novamente de três jogos, nesta data de outubro, vai ser adotar o mesmo critério que adotamos na data de setembro, em relação aos clubes que tiveram jogadores convocados por nós-disse o coordenador da Seleção Juninho Paulista. No período em que Arana estará com a Seleção, o Atlético tem jogos contra a Chapecoense, dia 6 de outubro, fora de casa, Ceará, dia 9, no Mineirão, e Santos, dias 13 ou 14, também no Gigante da Pampulha. As partidas são válidas pelas 24ª, 25ª e 26ª rodadas do Brasileirão.

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