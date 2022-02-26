Com apoio de Lewandowski, Polônia diz que não vai enfrentar a Rússia pela repescagem da Copa

O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, anunciou neste sábado pelo Twitter que a Polônia não vai enfrentar a Rússia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O país já tinha comunicado o desejo de não jogar em território russo na quinta-feira, quando a Ucrânia foi invadida militarmente a mando de Vladimir Putin, presidente da Rússia.- Sem mais palavras, hora de agir! Devido à escalada da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, a seleção polonesa não pretende disputar o play-off contra a Rússia. Estamos conversando com as federações sueca e tcheca para apresentar uma declaração conjunta à FIFA - disse Kulesza, citando as outras seleções que poderiam, ocasionalmente enfrentar os russos em caso a equipe do país de Putin avançasse sobre a Polônia. A decisão foi ratificada pelo astro da seleção e melhor jogador do mundo, segundo a Fifa, Robert Lewandowski. O astro do Bayern afirmou que os atletas e federações não podem fingir que nada está acontecendo na Ucrânia, que já contabiliza centenas de mortes e transgressões aos direitos humanos, inclusive contra cidadãos civis.