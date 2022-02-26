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Com apoio de Lewandowski, Polônia diz que não vai enfrentar a Rússia pela repescagem da Copa

Confirmação da decisão foi feita através do Twitter, neste sábado, pelo presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 10:02
O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, anunciou neste sábado pelo Twitter que a Polônia não vai enfrentar a Rússia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O país já tinha comunicado o desejo de não jogar em território russo na quinta-feira, quando a Ucrânia foi invadida militarmente a mando de Vladimir Putin, presidente da Rússia.- Sem mais palavras, hora de agir! Devido à escalada da agressão da Federação Russa contra a Ucrânia, a seleção polonesa não pretende disputar o play-off contra a Rússia. Estamos conversando com as federações sueca e tcheca para apresentar uma declaração conjunta à FIFA - disse Kulesza, citando as outras seleções que poderiam, ocasionalmente enfrentar os russos em caso a equipe do país de Putin avançasse sobre a Polônia. A decisão foi ratificada pelo astro da seleção e melhor jogador do mundo, segundo a Fifa, Robert Lewandowski. O astro do Bayern afirmou que os atletas e federações não podem fingir que nada está acontecendo na Ucrânia, que já contabiliza centenas de mortes e transgressões aos direitos humanos, inclusive contra cidadãos civis.
- Não consigo imaginar jogar uma partida com a seleção russa em uma situação em que a agressão armada na Ucrânia continua. Os jogadores e torcedores russos não são responsáveis por isso, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Para todas as pessoas que valorizam a liberdade e a paz, este é um momento de solidariedade com as vítimas da agressão militar na Ucrânia. – afirmou Lewandowski, capitão da seleção, nas redes sociais.
O último posicionamento oficial da Fifa sobre o caso não bane os russos das eliminatórias, apenas se solidariza com as vítimas e diz que os russos precisaram encontrar um país alternativo para jogar.
Crédito: Melhordomundo,Lewadiz:'Nãopodemosfingirquenadaestáacontecendo'(Foto:JANEKSKARZYNSKI/AFP

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