Com apoio de Julio Casares, São Paulo embarca para Fortaleza

O São Paulo contou com um apoio especial antes de viajar para Fortaleza, onde encara o clube da casa pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão. O presidente do Tricolor, Julio Casares, esteve junto ao elenco e cumprimentou os jogadores antes da viagem. Vale destacar que o mandatário esteve afastado do dia a dia do clube por conta da Covid-19. Casares precisou ficar internado e saiu do hospital no último dia 26 de agosto. Vale lembrar que os reforços Gabriel e Calleri não podem jogar a Copa do Brasil por não estarem inscritos na competição. Para a partida, o Tricolor terá o retorno do zagueiro Arboleda, que se recuperou de uma lesão na coxa. Outro que retorna é o lateral-direito Igor Vinícius, que cumpriu suspensão diante do Fluminense.Diante do empate na ida por 2 a 2, o Tricolor precisa vencer o Fortaleza por qualquer placar para se garantir na semifinal da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.