Com apoio de Israel, Lusa encara o Red Bull neste domingo pela Série A2

Crédito: Cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi, e o presidente da Lusa,Antonio Carlos Castanheira(Crédito: Divulgação

Uma iniciativa curiosa juntou Israel e Portugal no futebol paulista. O Consulado Geral de Israel em São Paulo está patrocinando a Associação Portuguesa de Desportos em razão de seu centenário. Seu apoio à Lusa estará presente na camisa do jogo contra o Red Bull, que acontece neste domingo (30), às 11h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com o time já classificado para a próxima etapa da série A2 do Campeonato Paulista.

O Consulado também participou do evento do centenário, celebrado no dia 14 de agosto, com uma ação social que distribuiu bolas e pedaços de um bolo comemorativo de meia tonelada à população carente da região do Canindé.

A vontade do Consulado de celebrar o futebol brasileiro vem de longa data.

- Nós sempre tivemos o desejo de participar do futebol de alguma forma por ser essa grande paixão nacional e símbolo do Brasil em todo o mundo. E o centenário da Portuguesa, este clube tão tradicional e querido por todos, foi a oportunidade perfeita para nos ligarmos a este esporte tão adorado pelos brasileiros! - afirma o Cônsul Geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi.

Além da ocasião do centenário, a ligação entre o povo judeu e o povo português também impulsionou a ideia da parceria.

- Há uma conexão muito fortes entre os povos e nossas nações sempre estiveram conectadas! Nada melhor que o futebol para reforçar esses laços - emendou Lavi

Para o presidente da Lusa, Antonio Carlos Castanheira, é motivo de orgulho ver a Portuguesa registrando mais uma união entre povos, no ano do centenário.

- Há de se recordar que a história da Portuguesa é uma história de união e de irmandade entre povos e esta parceria reforça ainda mais a vocação da instituição em unir laços entre povos de diferentes culturas em torno de um ideal. Essa parceria é um marco inicial nessa relação e ter o nome Israel em nossa camisa apenas engrandece ainda mais este ano tão importante para nossa Associação. Sou muito grato ao Alon por esse lindo encontro entre nós.