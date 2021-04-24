Com apenas um dia entre jogos São Paulo treina no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Apenas um dia depois da vitória contra o Santo André, por 2 a 0, no Morumbi, o São Paulo se reapresentou neste sábado (24), no CT da Barra Funda para continuar os treinamentos já na véspera da partida contra o Ituano, fora de casa, no próximo domingo (25), pelo Paulistão.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Seguindo um ritmo intenso de partidas, tendo um intervalo de somente um dia entre o último e o próximo confronto, o Tricolor trabalha sem folga.

O time já viveu um esquema idêntico na semana retrasada, quando enfrentou quatro times em somente uma semana. Na sequência em questão, a equipe jogou uma vez a cada dois dias, extinguindo dias descansos e treinando todos os dias.

Assim, a equipe recebeu folgas somente na última semana, quando viajou para Lima, para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, na estreia da Libertadores. Nos dias das viagens de ida e volta, o elenco recebeu descanso.Dessa vez o período ​é mais curto e, depois do jogo contra o Ituano, a equipe terá três dias para se preparar para o confronto com o Rentistas, do Uruguai, na quinta-feira (29), pela Libertadores.