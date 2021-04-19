Com apenas 4 meses de Galo, Rodrigo Caetano é procurado pelo Grêmio

O Grêmio está reformulando seu departamento de futebol. Após demitir Renato Gaúcho, o Tricolor quer remontar os o setor tendo como diretor de futebol Rodrigo Caetano, que atualmente está no Atlético-MG. A informação foi dada pelo repórter Rafael Pfiffer, da Rádio Guaíba e confirmada pelo L! Caetano, que deixou o rival Internacional para assumir o Galo, se tornou o favorito da direção gremista, que vê no executivo um pilar para reestruturar o futebol do clube gaúcho. Rodrigo Caetano já trabalhou no Grêmio, entre os anos de 2005 a 2008, sendo seu primeiro clube de renome no currículo como diretor de futebol. Caetano está no alvinegro mineiro há quatro meses. Ele foi contratado para substituir Alexandre Mattos assim que Sérgio Sette Câmara deixou a presidência para dar lugar a Sérgio Coelho. O curto período de Caetano no Galo já tem sido de amenizar pequenas crises, como uma suposta cobrança de Hulk com Cuca para ser titular, ou ainda a pressão que o treinador do alvinegro vem sofrendo pelo futebol apresentado pelo time até o momento. O Atlético-MG não comenta esse tipo de situação.