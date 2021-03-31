Com apenas 15 minutos em campo, Tiago Real marca duas vezes e classifica clube para a final no Bahrein

Crédito: Foto: Divulgação / Al-Muharraq

'Melhor, impossível'. Foi assim que Tiago Real definiu o seu retorno aos jogos do Al-Muharraq, do Bahrein. De fora das últimas partidas por conta de uma lesão muscular na coxa, o brasileiro voltou em grande estilo. Campeão da Federation Cup no ano passado, Tiago Real busca o bicampeonato do torneio, que pode se tornar o seu terceiro título com a camisa do clube.

Veja o mata-mata da ChampionsO meia precisou apenas de 15 minutos para resolver. Aos 30 do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1, Tiago Real entrou e marcou os dois gols que garantiram a vitória e a classificação do clube para a final da Federation Cup.

- Melhor impossível. A felicidade é muito grande. Primeiro em voltar a jogar e segundo, claro, poder fazer gol e ajudar a equipe. Como estava retornando, combinei com o nosso treinador de entrar faltando 15 minutos para o fim e, felizmente, deu tudo certo. Sinceramente a volta foi melhor do que eu mesmo esperava, estou muito feliz - contou o atleta, que se aproxima dos 40 jogos com a camisa do Al-Muharraq.

O único título nacional que o brasileiro ainda não conquistou pelo clube, é o da liga.