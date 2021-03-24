Com Ansu Fati na ponta e cinco brasileiros, prêmio lista melhores jogadores da nova geração do futebol

Crédito: Atacante espanhol está fora dos gramados desde novembro, quando lesionou o joelho esquerdo. AFP

Ansu Fati, do Barcelona, e Hanna Bennison, do Rosengard, foram escolhidos como os melhores jovens jogadores do futebol mundial, terminando no topo do prêmio Goal NxGn 2021. A premiação, escolhe os melhores atletas da nova geração, com listas separadas para o futebol masculino e feminino. No ranking deste ano, foram considerados apenas jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 2002, ou seja, até 19 anos de idade. A lista final terminou com cinco brasileiros: Reinier, do Borussia Dortmund, em 10º, Gabriel Veron, do Palmeiras, em 12º, Kaio Jorge, do Santos, em 19º, Yan Couto, do Girona, em 35ª e Talles Magnos, do Vasco, em 41º lugar.

> Veja os confrontos das quartas de final da Champions LeagueA lista do NXGN é escolhida pela rede mundial de jornalistas da Goal, espalhados por 44 países, com centenas de especialistas em futebol contribuindo para o ranking final.

Em entrevista exclusiva a Goal, o jovem Ansu Fati agradeceu àqueles que votaram nele e, também, relembrou a importância dos seus companheiros de Barcelona e seleção espanhola para a conquista do prêmio. Além disso, perguntado sobre uma possível volta aos gramados na Euro, o jovem de 18 anos disse que, agora, o importante é focar em sua recuperação. Vale lembrar que o atleta não joga desde novembro, por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo.

- Quero agradecer às pessoas que votaram em mim e, claro, a meus companheiros de time, sem eles isso não seria possível, assim como a todos os treinadores que trabalharam comigo.

- Gostaria de estar lá, mas antes preciso me recuperar da minha lesão. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas é um sonho para qualquer jogador poder disputar uma Euro.

O espanhol teve um início excelente nos profissionais. Já convocado para a seleção espanhola, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Barcelona.

A vitória de Fati o deixa um lugar acima de Eduardo Camavinga, do Rennes, e Gio Reyna, do Borussia Dortmund, que terminaram na segunda e terceira colocações gerais, respectivamente.

Porém, enquanto o Barcelona conta com três jogadores na lista de 50 nomes, o Ajax, tradicional revelador de joias para o futebol, foi o clube mais citado nas listas de 2021: foram cinco atletas no masculino e uma, no feminino.

Já entre os brasileiros, o destaque fica por conta do meia Reinier, 10º colocado no geral, que busca sua evolução no futebol europeu com as cores do Borussia Dortmund, onde atua emprestado pelo Real Madrid. Gabriel Veron (Palmeiras, 12º lugar), Kaio Jorge (Santos, 19º), Yan Couto (Granada, emprestado pelo Man City, 35º) e Talles Magno (Vasco, 41º) são os outros brasileiros da lista.

Entre os homens, a lista de vencedores das outras edições inclui nomes como Rodrygo, Jadon Sancho, Justin Kluivert, Gianluigi Donnarumma e Youri Tielemans.

Vencedora entre as mulheres, Hanna Bennison também comemorou ao receber seu prêmio. Com apenas 18 anos, a jovem se mostrou ambiciosa e falou sobre o sonho de disputar uma final de Champions League.

- A sensação é ótima. Não era nada que eu estava esperando, então fico muito feliz e grata.

- Quero disputar uma final da Liga dos Campeões. Também sonho em jogar uma Copa do Mundo com a seleção nacional e me tornar uma das melhores jogadoras do mundo.

Bennison começou a mostrar seu talento entre os profissionais com apenas 15 anos de idade, quando fez sua estreia pelo Rosenborg (SUE) e logo assumiu a titularida. Assim, a meia atacante foi fundamental na conquista da Damallsvenskan, o campeonato feminino da Suécia, na temporada de 2018/19.

Aos 18 anos, a sueca fez seu primeiro gol na Champions League. Entretanto, embora tenha ganhado o prêmio, a jovem sofreu com lesões em 2020 e só conseguiu atuar em cinco partidas. A jogadora foi a segunda mulher a conquistar a NxGn. Em 2020, a alemã Lena Oberdorf, na época atleta do SGS Essen (ALE), foi a vencedora.

Veja a lista completa do Goal NxGn 50 2021 maculino:

1. Ansu Fati - Barcelona2. Eduardo Camavinga - Rennes3. Gio Reyna - Borussia Dortmund4. Pedri - Barcelona5. Jude Bellingham - Borussia Dortmund6. Florian Wirtz - Bayer Leverkusen7. Ryan Gravenberch - Ajax8. Jamal Musiala - Bayern de Munique9. Mo Ihattaren - PSV10. Reinier - Real Madrid (emprestado ao Borussia Dortmund)11. Rayan Cherki - Lyon12. Gabriel Veron - Palmeiras13. Yunus Musah - Valencia14. Jérémy Doku - Rennes15. Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund16. Tanguy Nianzou - Bayern de Munique17. Fábio Silva - Wolverhampton Wanderers18. Kaio Jorge - Santos19. Amad Diallo - Manchester United20. Josko Gvardiol - Dínamo de Zagreb21. Adam Hlozek - Sparta de Praga22. Adil Aouchiche - Saint-Étienne23. Nuno Mendes - Sporting C.P.24. Darío Sarmiento - Estudiantes25. Sebastiano Esposito - Inter (emprestado ao Venezia)26. Harvey Elliott - Liverpool (emprestado ao Blackburn Rovers)27. Karim Adeyemi - RB Salzburg28. Noni Madueke - PSV29. Isaac Lihadji - Lille30. Brian Brobbey - Ajax (acertado com o RB Leipzig)31. Riccardo Calafiori - Roma32. Filip Stevanovic - Partizan (acertado com o Man City)33. Ki-Jana Hoever - Wolverhampton Wanderers34. Arnaud Kalimuendo - Paris Saint-Germain (emprestado ao Lens)35. Yan Couto - Manchester City (emprestado ao Girona)36. Eduardo Quaresma - Sporting C.P.37. Devyne Rensch - Ajax38. Timothée Pembele - Paris Saint-Germain39. Luka Romero - Mallorca40. Lorenzo Colombo - AC Milan (emprestado ao Cremonese)41. Talles Magno - Vasco da Gama42. Sontje Hansen - Ajax43. Exequiel Zeballos - Boca Juniors44. Joelson Fernandes - Sporting C.P.45. Radu Dragusin - Juventus46. Kenneth Taylor - Ajax47. Jayden Braaf - Manchester City48. Maarten Vandevoordt - Genk49. Takuhiro 'Pipi' - Nakai Real Madrid50. Ilaix Moriba - Barcelona

A lista completa do Goal NXGN 50 2021 feminino