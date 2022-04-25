Com André Jardine, Atlético de San Luis conquista vaga nos playoffs do México

O técnico brasileiro André Jardine vive um grande momento no futebol mexicano. Após 12 jogos no comando do Atlético de San Luis, a equipe potosina pode comemorar: a vitória sobre o Cruz Azul por 1 a 0 no último domingo garantiu o time no playoffs da Liga MX com uma rodada de antecedência. O feito sacramenta o bom início do técnico brasileiro - anunciado quando o time ocupava a lanterna da classificação e atualmente no 10º lugar.- Feliz demais por tudo que tenho vivido aqui, e especialmente pelo comprometimento dos atletas com a ideia, com o time e com o clube. Quando chegamos, tínhamos a missão de tirar a equipe da zona da multa e hoje podemos comemorar mais que isso, a classificação. Sou muito grato, mas espero conquistar mais.

No próximo domingo, o Atlético de San Luis recebe o Santos Laguna na última rodada da Liga MX. André Jardine valorizou o tempo de trabalho que tem com os atletas no México e elogiou a torcida e o vestiário do clube potosino após a série de bons resultados.

- Aqui temos semanas cheias para treinamentos e isso é fundamental na construção de uma equipe competitiva. Temos mais a evoluir. Nosso torcedor voltou a jogar junto e o sentimento dentro do vestiário hoje é de confiança, de querer buscar objetivos maiores. Poder disputar em casa é um passo enorme para nossas ambições.

No México, os três piores clubes com as piores campanhas somadas nos últimos três anos são penalizados financeiramente. A vitória de André Jardine no último domingo também livrou a equipe matematicamente deste bloco.