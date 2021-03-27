Com amplo domínio, Holanda vence a Letônia pelas Eliminatórias

Crédito: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Em partida para cerca de cinco mil torcedores na Johan Cruyff Arena, a Seleção da Holanda venceu a Seleção da Letônia por 2 a 0, com gols de Berghuis e Luuk de Jong, pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022.

Veja a tabela das EliminatóriasGOLAÇOBem apresentada durante a primeira etapa, a equipe da Holanda jogava de forma ofensiva, e criava muitas chances de ataque, sendo efetiva apenas uma vez nos 45 minutos iniciais. Aos 32', a jogada foi criada até o passe de Klaassen para Berghuis, que acertou um belo chute dentro da rede.

100% DEFESAAo contrário da Seleção Holandesa, a Letônia chegou ao ataque apenas duas vezes, e não ofereceu perigo aos holandeses. O que foi feito pela equipe de Dainis Kazakevics foi permanecer no campo defensivo durante grande parte do primeiro tempo.

AMPLIOUApós uma ótima primeira etapa, a Holanda queria mais um gol para ficar mais segura na partida, e conseguiu no segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Memphis Depay, a bola foi certeira na cabeça de Luuk de Jong, que ampliou para os holandeses.

SEGURANÇAEnquanto a Letônia não atacava, a Holanda aproveitou todo o espaço possível para ir ao campo ofensivo, mas não foi eficaz após fazer o 2 a 0. Ainda assim, a equipe de Frank de Boer soube manter-se segura na defesa e não sofrer nenhum gol.