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Com alusão a título sul-americano, Botafogo lança camisas de basquete

Modalidade está de volta com patrocínio e coleção exclusiva; equipe vai disputar o Campeonato Brasileiro, que dá acesso ao NBB, principal torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 13:04

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 13:04

Crédito: Divulgação
O basquete do Botafogo está, oficialmente, de volta. Na manhã desta sexta-feira, a diretoria da modalidade lançou a coleção de uniformes para a próxima temporada e planos de sócio-torcedor exclusivos para o esporte da bola laranja. Ao todo, são oito peças de roupa e três níveis de associação.
Os uniformes de jogo, carros-chefes da coleção, produzida pela W.A. Sport, fazem alusão ao título da Liga Sul-Americana, conquistada no ano passado ainda quando o time tinha o antigo investimento. Há um patch dourado no peito da camisa em homenagem ao campeonato.
Entre os planos de sócio-torcedor, os planos variam - em valores anuais - de R$ 105,00 a R$ 1.999,88, dando diferentes direitos, prêmios e promoções de acordo com o nível.
Não há a utilização de nenhum recurso do Botafogo, que é patrocinado pela Kappa. A diretoria do basquete, liderada por Carlos Salomão, captou recursos por meio de projetos incentivados.
O Botafogo, pela desistência no NBB, vai disputar o Campeonato Brasileiro na temporada. A competição, organizada pela CBB (Confederação Brasileira de Basquete), dá vaga no principal torneio do país.

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