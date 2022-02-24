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Com alta premiação e atrás de título inédito, São Paulo inicia trajetória na Copa do Brasil

A equipe estreia nesta quinta-feira e busca o primeiro título da competição em sua história...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 06:00
O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (24), contra o Campinense. O Tricolor Paulista enxerga a competição como uma chance de conseguir o primeiro título do campeonato em toda a história do clube.Além do título inédito, a Copa do Brasil chega como uma chance de aliviar a questão financeira do São Paulo, devido a sua alta premiação em dinheiro.O vencedor da competição pode desembolsar R$ 60 milhões somente pelo título, e contando o montante total, o valor máximo é de quase R$ 80 milhões. Todo esse dinheiro seria uma boa ajuda para melhorar a grave crise financeira que o Tricolor Paulista enfrenta há alguns anos, beirando uma dívida de quase R$700 milhões.Porém, além desse ponto, o título da Copa do Brasil seria um feito inédito ao time.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022O São Paulo conta com três Mundiais, três Libertadores, seis Brasileiros, mas nenhuma Copa do Brasil. Na edição de 2021, o Tricolor Paulista foi eliminado nas quartas de finais, após ser derrotado pelo Fortaleza.A primeira rodada será um jogo único, valendo pela primeira fase da competição, contra o Campinense, nesta quinta-feira (25). A partida acontecerá às 21h30, no Estádio Governador Ernani Sátiro, em Campina Grande, na Paraíba.
Crédito: SãoPaulobuscaprimeirotítulonaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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