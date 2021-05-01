futebol

Com algumas dúvidas, veja como o Grêmio chega para a semifinal do Gauchão

Tricolor Gaúcho entra em campo neste domingo (02), em duelo contra o Caxias, pela semifinal do estadual....
LanceNet

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 20:51

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio chegou na cidade de Caxias do Sul neste fim de tarde, a chegada ao hotel foi tranquila e sem aglomerações. O Grêmio entra em campo neste domingo (02) ás 19h00, no estádio Centenário, na primeira partida da semifinal.
Sobre o duelo, existe algumas dúvidas na escalação. Kannemann mantém tratamento após dores no quadril e não tem previsão para retorno. Rodrigues também não foi para o interior gaúcho mesmo após cumprir a suspensão pela Sul-Americana.
Portanto, na defesa, Geromel e Ruan são os nomes mais cotados para fechar o sistema defensivo do Grêmio.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO:Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel (Paulo Miranda), Ruan e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.
LISTA DE RELACIONADOS:Goleiros: Brenno e AdrielLaterais: Vanderson, Rafinha, Cortez e Diogo BarbosaZagueiros: Geromel, Ruan e Paulo MirandaVolantes: Matheus Henrique, Thiago Santos, Maicon, Lucas Silva, DarlanMeia: Jean PyerreAtacantes: Diego Souza, Ferreira, Léo Pereira, Churín, Luiz Fernando, Guilherme Azevedo e Ricardinho.

