Com algoz do Real Madrid, França anuncia última convocação de 2020

O técnico Didier Deschamps anunciou, nesta quinta-feira, os 26 convocados da França para o amistoso contra a Finlândia e as partidas contra Portugal e Suécia, válidas pela Liga das Nações. A principal novidade da lista é a presença de Marcus Thuram, destaque do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Essa é a primeira convocação da carreira do atacante de 23 anos, filho do ex-zagueiro Lilian Thuram.Outro destaque da lista é o astro Kylian Mbappé, que está atualmente lesionado e desfalcou o PSG na derrota para o RB Leipzig, nesta quarta-feira. Por outro lado, ficam de fora o jovem Eduardo Camavinga (lesionado), além do lateral-esquerdo Ferland Mendy e o zagueiro Dayot Upamecano, ambos por opção do treinador.
O amistoso contra a Finlândia será disputado em Paris, em 11 de novembro. Já os compromissos contra Portugal e Suécia, ambos pela Liga das Nações, serão disputados em 14 e 17 de novembro, respectivamente.LISTA DE CONVOCADOS
Goleiros: Hugo Lloris, Benoit Costil, Mike Maignan, Mandanda.
Defensores: Digne, Dubois, Lucas Hernández, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma.
Meio-campistas: Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Sissoko, Tolisso.
Atacantes: Ben Yedder, Coman, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, Marcus Thuram.