Com algoz do Real Madrid, França anuncia última convocação de 2020

O técnico Didier Deschamps anunciou, nesta quinta-feira, os 26 convocados da França para o amistoso contra a Finlândia e as partidas contra Portugal e Suécia, válidas pela Liga das Nações. A principal novidade da lista é a presença de Marcus Thuram, destaque do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Essa é a primeira convocação da carreira do atacante de 23 anos, filho do ex-zagueiro Lilian Thuram.Outro destaque da lista é o astro Kylian Mbappé, que está atualmente lesionado e desfalcou o PSG na derrota para o RB Leipzig, nesta quarta-feira. Por outro lado, ficam de fora o jovem Eduardo Camavinga (lesionado), além do lateral-esquerdo Ferland Mendy e o zagueiro Dayot Upamecano, ambos por opção do treinador.