Com a volta de vários titulares, Galo vence a Tombense em casa

Com bom futebol e a volta dos titulares, o Atlético-MG venceu a Tombense por 3 a 0, gols de Calebe, Savarino e Hulk, na tarde deste sábado, 29 de janeiro, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O alvinegro teve o retorno de alguns dos seus principais jogadores e mostrou sua força diante do campeão da Recopa Mineira. O Galo chegou aos quatro pontos no campeonato, após empate na estreia diante do Villa Nova. O técnico Antonio Mohamed já indicava que usaria alguns dos seus principais jogadores neste duelo, para dar ritmo ao time, que tem como principal meta neste começo de temporada a Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 20 de fevereiro, contra o Flamengo. Galo sempre dominanteO time atleticano teve o comando das ações na maior parte do jogo, mesmo com o bom time da Tombense mostrando que pode ser uma das forças da competição, apesar de ainda estar em ritmo de pré-temporada. Mas, o torcedor teve uma amostra que a equipe segue forte e pode melhorar o seu desempenho nos desafios da temporada 2022. Próximos jogosO Galo encara o Uberlândia, quarta-feira, 2 de fevereiro, às 19h30, no Estádio do Sabiá, no Triângulo Mineiro. A Tombense terá pela frente A Caldense, no mesmo dia, às 20h, em Poços de Caldas. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATLÉTICO-MG 3 x 0 TOMBENSEData: 29 de janeiro 2022Horário: 16h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: André Luís Schettino Policarpo Bento Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique PereiraGols: Calebe, aos 20’-1ºT(1-0), Hulk, aos 34’-2ºT(2-0), Savarino, aos 46’-2ºR(3-0)Cartões Amarelos: Rodrigo (TOM)Cartões Vermelhos: ATLÉTICO-MG (Técnico: ANTONIO MOHAMED)
Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana, Jair, Borrero (Eduardo Sasha, aos 42’-2ºT), Calebe (Zaracho, aos 10’-2ºT ), Nacho Fernández (Igor Rabello, aos 36’-2ºT), Ademir (Savarino, aos 10’-2ºT ) e Hulk TOMBENSE (Técnico: RAFAEL GUANAES)
Rafael Santos, David, Moisés, Roger Carvalho (Moises, aos,22’-2ºT) e Manoel, Alison Silva, Gustavo Cazonatti (Rodrigo-intervalo) Jean Lucas, Keke (Vinicius Mingotte, aos 28’-2ºT), Daniel Amorim (Ciel, aos 13’-2ºT) Kleiton (Everton Galdino, aos 13’-2ºT)