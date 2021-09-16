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Com a volta de Marquinhos, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda, pensando no Brasileirão

Tricolor se reapresentou nesta quinta-feira (16), após a eliminação para o Fortaleza, e iniciou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 18:31
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (16), no CT da Barra Funda, para dar início à preparação para enfrentar o Atlético-GO. Após a eliminação para o Fortaleza, na Copa do Brasil, o Tricolor contou com uma boa notícia nos treinos, tendo a volta de Marquinhos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Marquinhos virou desfalque no São Paulo ainda em julho, quando deixou a partida contra o Palmeiras no segundo tempo, com dores na região posterior da coxa. Após exames, foi constatado um estiramento no músculo.
Assim, o Tricolor não contou com o atleta por um mês e meio até seu retorno. Recentemente, o diretor Carlos Belmonte havia afirmado que o atleta voltaria em pouco tempo e, nesta quinta-feira, a previsão se concretizou.
Com a volta de Marquinhos, o elenco volta a pensar no Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo disputa apenas o campeonato nacional, precisando somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar da parte de cima da tabela.
O time iniciou, nesta quinta-feira, a preparação para seu próximo compromisso, contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileirão, no domingo (19), às 16h, no Morumbi.A partida contra o Fortaleza foi caótica. Com um desempenho muito ruim do São Paulo, o time nordestino mandou no jogo e se classificou sem grandes dificuldades. Além do desempenho, falhas individuais marcaram a partida.
Agora o São Paulo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 16ª posição, ficando apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

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