Com a volta de Marquinhos, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda, pensando no Brasileirão

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (16), no CT da Barra Funda, para dar início à preparação para enfrentar o Atlético-GO. Após a eliminação para o Fortaleza, na Copa do Brasil, o Tricolor contou com uma boa notícia nos treinos, tendo a volta de Marquinhos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Marquinhos virou desfalque no São Paulo ainda em julho, quando deixou a partida contra o Palmeiras no segundo tempo, com dores na região posterior da coxa. Após exames, foi constatado um estiramento no músculo.

Assim, o Tricolor não contou com o atleta por um mês e meio até seu retorno. Recentemente, o diretor Carlos Belmonte havia afirmado que o atleta voltaria em pouco tempo e, nesta quinta-feira, a previsão se concretizou.

Com a volta de Marquinhos, o elenco volta a pensar no Brasileirão. Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo disputa apenas o campeonato nacional, precisando somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar da parte de cima da tabela.

O time iniciou, nesta quinta-feira, a preparação para seu próximo compromisso, contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada do Brasileirão, no domingo (19), às 16h, no Morumbi.A partida contra o Fortaleza foi caótica. Com um desempenho muito ruim do São Paulo, o time nordestino mandou no jogo e se classificou sem grandes dificuldades. Além do desempenho, falhas individuais marcaram a partida.