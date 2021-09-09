Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na Europa

Crédito: Divulgação/Manchester United FC

Depois de quase 20 anos, Cristiano Ronaldo vai fazer sua segunda estreia com a camisa do Manchester United. Aos 36 anos, o português vai entrar em campo neste sábado para enfrentar o Newcastle, às 11h da manhã (de Brasília) pela Premier League, em seu retorno mais do que esperado ao Old Trafford com a camisa dos Red Devils.A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United significa bem mais do que o retorno do filho pródigo de Alex Ferguson ao clube onde despontou para o estrelato. Aos 36 anos e mais centralizado do que o jovem ponta-direita driblador que fez sucesso na década de 2000, Cristiano volta ao United com a missão de colocar novamente o clube no posto mais alto do futebol europeu.

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E se o United quer voltar a figurar entre os principais candidatos ao título da Liga dos Campeões, o clube buscou o jogador que conhece a competição como ninguém. Cristiano Ronaldo estava presente e foi decisivo para último título de Champions do United, e em sua passagem pelo Real Madrid conquistou quatro vezes a competição, além de se tornar o maior artilheiro da história do torneio. - Por isso estou aqui. Não estou aqui de férias. Como te falei, antes era bom, ganhar coisas importantes e eu usava a camisa antes há muitos anos, mas estou aqui para vencer de novo. Sou capaz, eu e os meus companheiros. Estou pronto para ir, estou pronto para ir. É uma boa oportunidade para mim, para os torcedores, para o clube, dar um passo à frente. Estou pronto e acho que serei uma grande diferença nos próximos três ou quatro anos - disse Cristiano Ronaldo ao site do clube.