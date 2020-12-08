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Com a Seleção Sub-20, Sousa desfalca Botafogo contra o São Paulo

Zagueiro foi convocado para André Jardine para um torneio amistoso da seleção de base; defensor seria opção direta no banco de reservas para Benevenuto ou Kanu...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 19:07

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:07

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O banco do Botafogo será enfraquecido para o duelo contra o São Paulo. Pelo menos, por um bom motivo: Sousa está com a delegação da Seleção Brasileira sub-20 para um período de treinamentos e não está disponível para o Alvinegro no duelo desta quarta-feira no Morumbi, às 21h30, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O zagueiro chegou na Granja Comary na última segunda-feira. Ele foi titular do Botafogo na decisão da Taça Rio sub-20 diante do Vasco. Consequentemente, não estará envolvido no jogo da volta da decisão, marcado para o próximo sábado.
Sem Victor Luís, expulso contra o Flamengo, Rafael Forster - zagueiro desde que chegou ao Botafogo - será deslocado para a lateral-esquerda. Desta forma, Sousa seria a opção direta no banco de reservas para Marcelo Benevenuto e Kanu, dupla de zagueiros titular.
O Botafogo resolveu não relacionar outro zagueiro para compor o banco de reservas. Wesley, um dos destaques da equipe sub-20, chegou a compor a delegação do time profissional em algumas partidas do Brasileirão por conta de desfalques e na ausência de titulares.
A Seleção Brasileira sub-20 jogará um torneio amistoso contra Bolívia, Chile e Peru entre os dias 10 e 18 de dezembro. Desta forma, Sousa também desfalcará o Botafogo nas partidas contra Internacional e Coritiba.

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