Com a Seleção Sub-20, Sousa desfalca Botafogo contra o São Paulo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O banco do Botafogo será enfraquecido para o duelo contra o São Paulo. Pelo menos, por um bom motivo: Sousa está com a delegação da Seleção Brasileira sub-20 para um período de treinamentos e não está disponível para o Alvinegro no duelo desta quarta-feira no Morumbi, às 21h30, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro chegou na Granja Comary na última segunda-feira. Ele foi titular do Botafogo na decisão da Taça Rio sub-20 diante do Vasco. Consequentemente, não estará envolvido no jogo da volta da decisão, marcado para o próximo sábado.

Sem Victor Luís, expulso contra o Flamengo, Rafael Forster - zagueiro desde que chegou ao Botafogo - será deslocado para a lateral-esquerda. Desta forma, Sousa seria a opção direta no banco de reservas para Marcelo Benevenuto e Kanu, dupla de zagueiros titular.

O Botafogo resolveu não relacionar outro zagueiro para compor o banco de reservas. Wesley, um dos destaques da equipe sub-20, chegou a compor a delegação do time profissional em algumas partidas do Brasileirão por conta de desfalques e na ausência de titulares.