Com a renúncia de Bartomeu, Messi ainda pode deixar o Barcelona?

O controverso presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, renunciou ao cargo nesta terça-feira, pressionado por uma moção de censura, aprovada em uma votação com 20 mil sócios do clube. O mandatário deixa o clube um dia após afirmar que não renunciaria e antes do fim do mandato, no meados de 2021 - mesma data em que Messi poderá deixar o clube. Mas será que vai?É notório que Messi buscou sair do Barcelona na última janela, e só não o fez porque precisaria entrar com um processo na justiça contra o clube que deu condições para que o argentino pudesse chegar onde chegou. O principal motivo da insatisfação do camisa 10 com o clube seria a falta de perspectiva com relação a títulos em um futuro próximo. Com Bartomeu, o Barcelona terminou a última temporada sem levantar taças e com direito a um revés de 8 a 2 em uma semifinal de Champions.Messi quer vencer. Busca ganhar mais títulos e precisa sentir que a equipe em que ele atua esteja na mesma sintonia. Com a saída de Bartomeu, o único indicio que parece claro no momento é que o astro só permanece na equipe - sem assinar um pré-contrato já na próxima janela, saindo de graça para outro clube - caso um projeto vitorioso seja estipulado pela próxima gestão. Mas, como será definido a próxima gestão?