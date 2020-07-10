Com a presença de Rogério Caboclo, STJD inaugura nova sede no Rio

De casa nova, a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol foi oficialmente inaugurada na tarde desta quinta-feira, no Centro do Rio de Janeiro. Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve presente, assim como Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD. A cerimônia seguiu todos os protocolos de saúde recomendados pelas autoridades sanitárias e foi transmitida ao vivo pela CBF TV.

- Esse é um momento histórico em que celebramos a conquista da primeira sede própria do STJD. Ela foi projetada para oferecer conforto e todas as ferramentas de tecnologia necessárias para ajudar a Suprema Corte do futebol brasileiro a cumprir a sua missão de aplicar as regras do esporte e garantir competições justas e equilibradas. O mundo passa por um momento difícil e o nosso esporte não é exceção. Uma das coisas que aprendemos nessa crise foi a importância da tecnologia para que as instituições possam continuar a trabalhar mesmo sob circunstâncias excepcionais. Para garantir isso, a sede inaugurada hoje conta com sistema de videoconferência de última geração, moderna tecnologia de controle de processos, plenário informatizado com equipamentos de primeira linha e um sistema seguro que blinda o STJD de qualquer ataque cibernético - disse Rogério Caboclo.