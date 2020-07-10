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Com a presença de Rogério Caboclo, STJD inaugura nova sede no Rio

Presidente da CBF se reuniu com Paulo César Salomão Filho, presidente do Tribunal, no novo espaço da entidade, no centro carioca...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 02:35

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 02:35

Crédito: Rogério Caboclo, presidente da CBF, e Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD (Créditos: Lucas Figueiredo/CBF
De casa nova, a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol foi oficialmente inaugurada na tarde desta quinta-feira, no Centro do Rio de Janeiro. Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve presente, assim como Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD. A cerimônia seguiu todos os protocolos de saúde recomendados pelas autoridades sanitárias e foi transmitida ao vivo pela CBF TV.
- Esse é um momento histórico em que celebramos a conquista da primeira sede própria do STJD. Ela foi projetada para oferecer conforto e todas as ferramentas de tecnologia necessárias para ajudar a Suprema Corte do futebol brasileiro a cumprir a sua missão de aplicar as regras do esporte e garantir competições justas e equilibradas. O mundo passa por um momento difícil e o nosso esporte não é exceção. Uma das coisas que aprendemos nessa crise foi a importância da tecnologia para que as instituições possam continuar a trabalhar mesmo sob circunstâncias excepcionais. Para garantir isso, a sede inaugurada hoje conta com sistema de videoconferência de última geração, moderna tecnologia de controle de processos, plenário informatizado com equipamentos de primeira linha e um sistema seguro que blinda o STJD de qualquer ataque cibernético - disse Rogério Caboclo.

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