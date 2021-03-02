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Com a presença de Doria, Morumbi inaugura posto de vacinação contra a Covid-19

Estádio do São Paulo receberá idosos a partir de 80 anos para receberem a primeira ou segunda dose da vacina disponibilizada pelo Governo do Estado...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 17:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O Estádio do Morumbi teve, nesta terça-feira (02), seu primeiro dia como posto de vacinação contra a Covid-19. A vacinação, que está na fase dos idosos entre 80 e 84 anos, começou nesta terça, das 8h às 17h, com acesso pelos portões 15B e 15C do estádio, localizados na Avenida Giovanni Gronchi. Os idosos não precisam sair do carro para receber a dose da vacina.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
O governador João Doria esteve presente na inauguração do posto no estádio. Também marcaram presença o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, e o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner.
GALERIA> Começou o Paulistão: relembre as campanhas do São Paulo no estadual neste século O presidente do São Paulo, Julio Casares comentou sobre a ação no Morumbi e deixou a casa são-paulina de portas abertas para mais ações do Governo.
- Foi muito bom ver o Morumbi fazendo parte desse momento de alegria para todos que tomaram a vacina. Conversei com algumas pessoas e vi a esperança de dias melhores. Nossa casa segue à disposição para que as autoridades do Governo de São Paulo e da Prefeitura possam atender cada vez mais gente durante a vacinação - disse Casares, ao site oficial do São Paulo. O horário das 08h às 17h estará em vigor até sexta-feira. No sábado, o São Paulo enfrenta o Santos, pelo Campeonato Paulista, portanto a vacinação não irá acontecer. Esse esquema irá acontecer em todos os dias com jogos do Tricolor no estádio. Neste fim de semana, a vacinação retorna no domingo, logo após o San-São.
A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já, a fim de agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

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