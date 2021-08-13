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Com a obrigatoriedade da vacina ou teste para a Covid-19, CBF divulga protocolo para a volta de público

Além disso, será obrigatório o uso de máscaras, higienização das mãos com sabão ou álcool 70%, afeição da temperatura corporal e manutenção do distanciamento social...
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Publicado em 

13 ago 2021 às 16:45

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 16:45

Crédito: ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
Na tarde desta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), publicou uma versão do "Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios". Nele, está previsto a volta dos torcedores em jogos das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, além das partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo site ge.
> Tite definiu! Veja os convocados para os jogos da Seleção pelas EliminatóriasNo documento, a CBF destaca que, para poder ter acesso ao estádios, os torcedores precisarão fazer um teste RT-PCR para a detecção do vírus SARS-CoV-2 até três dias antes do jogo. No entanto, também será aceito o teste "Pesquisa de Antígenos" como alternativa.
Neste último caso, obrigatoriamente, o teste precisa ter sido feito num laboratório de análises clínicas ou unidades de prestação de serviços de saúde "devidamente autorizados pelas autoridades sanitárias".
Além disso, caso o torcedor esteja "plenamente vacinado", segundo informa a CBF, não será necessário realizar testes dias antes da partida. A confederação entende que o termo "plenamente vacinado" é o torcedor imunizado com as duas doses ou imunizado com a dose única da vacina contra a Covid-19.
- Taxa de incidência (casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias);
- Tendência da taxa de casos novos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias;
- Mortalidade por Covid-19 por um milhão de habitantes nos últimos 14 dias;
- Tendência da taxa de mortalidade por um milhão de habitantes nos últimos 14 dias;
- Letalidade global de Covid-19;
- Percentual da população plenamente vacinada contra SARS-CoV-2.
Dessa maneira, através de uma pontuação definida pela CBF, com base nos números dos pontos, é realizado um calculo da taxa de normalidade para determinar qual seria o limite de público recomendado para cada estádio.
O site ge apresentou um exemplo para ilustrar melhor esse cenário. De acordo com o site, se o cálculo oferecer um resultado menor que 30%, a taxa de normalidade será baixa e, portanto, estará liberado 10% da capacidade de público.
No entanto, ainda segundo o exemplo do site, se a taxa de normalidade for de 75% ou mais, a taxa de normalidade será considerada ideal e está permitido um percentual de público acima de 50% da capacidade do estádio.
Surge, então, um problema: como trazer equilíbrio aos confrontos e condições em jogos eliminatórios? Segundo o protocolo da CBF, será permitida a diferença máxima de 15% das respectivas capacidades nos dois estádios e prevalecerá a condição liberada do estádio com menor público. Caso um dos times envolvidos no confronto não tiver liberação para receber torcedores, então os dois jogos serão realizados sem público.
Conforme informou o ge, no caso das séries A. B e C ainda é necessário a aprovação em um conselho técnico, o que, segundo o site, deve ocorrer nos próximos dias. Ainda vale frisar que o protocolo afirma que para jogar em casa, é necessário ter a aprovação das autoridades sanitárias locais.
Em relação a venda de ingressos, o documento apresentado pela CBF garante que disponibilizará um sistema virtual para consultas a respeito de vacinas, testes RT-PCR e antígeno. Isso será feito para que os clubes - ou empresas contratadas por eles - possam verificar a veracidade da testagem prestada pelos torcedores ou da veracidade das informações da vacinação.

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