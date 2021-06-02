Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com a marca de 12 anos pelo clube, Max Walef expressa gratidão pelo Fortaleza

Arqueiro é um dos símbolos do time e projeta escrever cada vez mais o seu nome no Tricolor...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2021 às 17:16
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Presente nas últimas 9 conquistas do clube, Max Walef chegou no Fortaleza ainda no sub-15, hoje com 27 anos de idade, o goleiro acumula títulos como Campeonatos Cearense, Copa do Nordeste e Brasileirão Série B.... Campeão Cearense no último domingo, Max chegou, juntamente com o Leão, ao tricampeonato estadual. Com tantas histórias e aprendizados, Max relembra com carinho todos os momentos.
A tradicional e movimentada carreira de um jogador de futebol nem sempre segue este caminho. Muitos atletas renomados no futebol brasileiro e internacional preferem carregar o selo "jogador de um time só", como é o caso de Fábio, Rogério Ceni ou Francesco Totti, se preferir um exemplo de fora.
'Cheguei aqui muito novo, deixei muito coisa para trás em busca de um sonho de criança. Sou natural de Teresina e tive que aprender muita coisa pra ser o homem que sou hoje. Tenho imensa gratidão pelas oportunidades que recebi aqui e principalmente por todos os aprendizados. O trabalho dignifica o homem', disse Max Walef.
Max Walef, e o Fortaleza, voltam nesta quarta-feira, para enfrentar o maior rival, Ceará, no primeiro jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 19h00, pelo horário de Brasília.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados