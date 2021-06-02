Com a marca de 12 anos pelo clube, Max Walef expressa gratidão pelo Fortaleza

Crédito: Divulgação/Fortaleza

Presente nas últimas 9 conquistas do clube, Max Walef chegou no Fortaleza ainda no sub-15, hoje com 27 anos de idade, o goleiro acumula títulos como Campeonatos Cearense, Copa do Nordeste e Brasileirão Série B.... Campeão Cearense no último domingo, Max chegou, juntamente com o Leão, ao tricampeonato estadual. Com tantas histórias e aprendizados, Max relembra com carinho todos os momentos.

A tradicional e movimentada carreira de um jogador de futebol nem sempre segue este caminho. Muitos atletas renomados no futebol brasileiro e internacional preferem carregar o selo "jogador de um time só", como é o caso de Fábio, Rogério Ceni ou Francesco Totti, se preferir um exemplo de fora.

'Cheguei aqui muito novo, deixei muito coisa para trás em busca de um sonho de criança. Sou natural de Teresina e tive que aprender muita coisa pra ser o homem que sou hoje. Tenho imensa gratidão pelas oportunidades que recebi aqui e principalmente por todos os aprendizados. O trabalho dignifica o homem', disse Max Walef.