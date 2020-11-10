Com a lesão de Luke Shaw, Alex Telles terá caminho aberto para se firmar no time titular do United

O Manchester United confirmou oficialmente que Luke Shaw estará fora da equipe por cerca de seis semanas. O lateral-esquerdo inglês sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficará fora de combate. Assim, Alex Telles tem o caminho aberto para se firmar na titularidade da equipe.Telles atuou em apenas uma partida com a camisa do Manchester United. Ele jogou contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Logo depois, teve de ser afastado por testar positivo para o coronavírus.
O brasileiro foi bem na partida e ganhou moral com os torcedores. Solskjaer o colocará na equipe principal e ele terá o caminho aberto para se firmar, uma vez que Shaw é um constante alvo de críticas da torcida.