Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com a lesão de Luke Shaw, Alex Telles terá caminho aberto para se firmar no time titular do United
LanceNet

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:26

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Manchester United confirmou oficialmente que Luke Shaw estará fora da equipe por cerca de seis semanas. O lateral-esquerdo inglês sofreu uma lesão no tendão da coxa e ficará fora de combate. Assim, Alex Telles tem o caminho aberto para se firmar na titularidade da equipe.Telles atuou em apenas uma partida com a camisa do Manchester United. Ele jogou contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Logo depois, teve de ser afastado por testar positivo para o coronavírus.
O brasileiro foi bem na partida e ganhou moral com os torcedores. Solskjaer o colocará na equipe principal e ele terá o caminho aberto para se firmar, uma vez que Shaw é um constante alvo de críticas da torcida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados