Com a experiência da Europa, Marcelinho é apresentado pelo Vitória

Crédito: Divulgação/Vitória

Após as eliminações na Copa do Nordeste e Baianão, a diretoria do Vitória foi atrás de reforços e uma das novidades para o segundo semestre é o meia-atacante Marcelinho, que estava fora do país.Nesta sexta-feira, o ex-jogador do Ludogorets Razgrad, da Bulgária, concedeu a sua primeira coletiva e explicou o motivo por escolher o Vitória.

‘Muito tempo longe do Brasil, da família. Já tinha o objetivo de retornar. Quando surgiu o nome do Vitória, fiquei feliz. Todo jogador que fica muito tempo fora precisa de uma readaptação. Ter uma pessoa que já te conhece, que já trabalhou com você, ajuda muito’, afirmou.

Diante do pouco conhecimento da torcida do Vitória no futebol do atleta, Marcelinho se apresentou e disse onde gosta de jogar.