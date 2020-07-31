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futebol

Com a experiência da Europa, Marcelinho é apresentado pelo Vitória

Meio-campista passou nove anos na Bulgária e agora é a grande esperança do Vitória na disputa da Série B...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:35

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 20:35
Crédito: Divulgação/Vitória
Após as eliminações na Copa do Nordeste e Baianão, a diretoria do Vitória foi atrás de reforços e uma das novidades para o segundo semestre é o meia-atacante Marcelinho, que estava fora do país.Nesta sexta-feira, o ex-jogador do Ludogorets Razgrad, da Bulgária, concedeu a sua primeira coletiva e explicou o motivo por escolher o Vitória.
‘Muito tempo longe do Brasil, da família. Já tinha o objetivo de retornar. Quando surgiu o nome do Vitória, fiquei feliz. Todo jogador que fica muito tempo fora precisa de uma readaptação. Ter uma pessoa que já te conhece, que já trabalhou com você, ajuda muito’, afirmou.
Diante do pouco conhecimento da torcida do Vitória no futebol do atleta, Marcelinho se apresentou e disse onde gosta de jogar.
‘Me considero um meia ofensivo, um organizador que tenta ajudar a equipe nesse ponto. Lógico que recompondo para ajudar, mas minha função é um pouco mais ofensiva, ajudando nessa parte de criação do meio de campo ao ataque’, finalizou.

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