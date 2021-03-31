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futebol

Com a camisa 23, Eder é apresentado no São Paulo: 'Um clube enorme'

Atacante, que estava no futebol chinês e já passou por Inter de Milão e seleção italiana, comentou os motivos que fizeram ele escolher o Tricolor para jogar na temporada...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 15:11
Crédito: Captura de Tela/SPFCTV
A quarta-feira foi de apresentação no São Paulo. Contratado até dezembro de 2022, o atacante Eder foi apresentado no Morumbi como novo atacante do Tricolor. Ele usará a camisa de número 23 durante a sua passagem.
O ex-Inter de Milão e seleção italiana, que estava no Jiangsu Suning da China, comentou sobre os motivos que o fizeram escolher o Tricolor para atuar na temporada. Para ele, o projeto do São Paulo foi o grande diferencial. - Fui muito sincero, em janeiro tive a possibilidade de voltar pra Itália, não deu. Na minha cabeça era voltar pra Europa em julho. Tive contato com outros clubes no Brasil. Mas acho que como o São Paulo chegou em mim, o que me apresentaram, e o que vi do São Paulo no ano passado. É um clube enorme - afirmou o ítalo-brasileiro em sua primeira coletiva como atleta do Tricolor.
Além disso, ele projetou o futuro da equipe e fez questão de elogiar o técnico Hernán Crespo, devido a intensidade dos treinamentos e os métodos utilizados com os jogadores do elenco. - Gostei muito como se aproximaram de mim. O que me falaram do Mister Crespo, da intensidade, da qualidade, acho que o São Paulo pode fazer um ano importante. Essa foi minha decisão, por isso escolhi o São Paulo - finalizou.
Ainda sem saber quando vai estrear, Eder briga por uma das três vagas remanescentes na lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista. A competição está paralisada devido a pandemia de Covid-19.

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