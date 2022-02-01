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Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado por imprensa após jogo apagado na Copa da França

Paris Saint-Germain empatou com o Nice por 0 a 0 na última segunda-feira e foi eliminado nas oitavas de final do torneio ao ser derrotado nos pênaltis...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 10:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 10:26
Após a eliminação do Paris Saint-Germain para o Nice na Copa da França, Lionel Messi, que vestiu a camisa 10 pela primeira vez desde que chegou ao novo clube, não foi poupado de críticas. O "Le Parisien" afirmou que nem o número com o qual o argentino brilhou no Barcelona o ajudou a encontrar a boa fase.- A 10, é claro, ainda combina muito com ele. Mas nesta segunda-feira, o "número sagrado" não ajudou Leo Messi a se tornar um jogador sagrado novamente. E alcançar este tempo que se estende um pouco mais sem que o argentino consiga recuperar seu esplendor catalão nos gramados da França.
O jornal francês também lamentou a falta de ritmo de jogo de Lionel Messi, que ficou afastado nas últimas semanas por conta da Covid-19, embora tenha retornado aos campos contra o Reims, no último dia 23 de janeiro.
- A história nem sempre gagueja, pelo menos para a Pulga, que demora a recuperar o nível que o tornou uma lenda incomparável no mundo do futebol. Após um mês longe dos gramados por conta da Covid-19, o ex-Barcelonista encontrou pouco tempo de jogo contra o Reims. Mas ainda não é seu ritmo que o torna tão forte em pequenos espaços e na transição.
Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, Lionel Messi assumiu a camisa 30, uma vez que a 10 pertence a Neymar. No entanto, a Copa da França determina que o goleiro irá vestir o número 1 e os atletas de linha poderão usar do 2 ao 11. Mbappé, que começou no banco, usou a 17.
Crédito: LionelMessiaindanãoencontrousuamelhorformacomacamisadoPSG(FRANCKFIFE/AFP

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