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futebol

Com a cabeça no Barcelona, Napoli encara o Sassuolo pelo Italiano

Pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, time dirigido por Gennaro Gattuso necessita vencer para se recuperar na competição e se preparar para o jogo da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:40

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:40

Crédito: Divulgação / Napoli / Site Oficial
Neste sábado, o Napoli recebe o Sassuolo em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, no San Paolo, às 16h45 (horário de Brasília). O time dirigido por Gennaro Gattuso necessita vencer para se recuperar na competição e se preparar para o jogo de volta da Champions League, que está marcado para o dia oito de agosto, no Camp Nou.
Como a equipe napolitana venceu a Copa da Itália sobre a Juventus, já garantiu uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, porém foi ultrapassado pelo Milan na tabela e tem caído de rendimento na competição. Na coletiva de imprensa, o treinador do Napoli destacou o adversário e afirmou que será um bom teste para o confronto contra os catalães.
- Sassuolo é o time que mais se aproxima do Barça como um tipo de jogo e, por esse motivo, para nós será um teste particularmente importante - opinou Gattuso.
Um dos destaques da equipe na temporada, o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly também salientou a importância de terminar bem o Calcio para chegar com moral no confronto decisivo das oitavas da Champions.
- Agora, temos outros 3 jogos que devem ser jogados ao máximo para estarmos prontos para o desafio da Liga dos Campeões. Devemos crescer e, acima de tudo, melhorar como mentalidade. Não temos medo e tentaremos enfrentar o Barcelona em igualdade de condições para disputar a classificação até o final - disse, e completou.
- Gattuso nos moldou muito bem, endireitou tudo o que estava errado e nos deu tanta confiança e caráter. Todos o seguimos porque ele está nos dando as chaves certas para amadurecer e nos tornar uma equipe cada vez mais competitiva - elogiou.
O Sassuolo, por sua vez, faz uma ótima campanha, na oitava posição, com 48 pontos, onze a menos que o Milan, última equipe na zona de classificação para a Liga Europa. O técnico dos neroverdi, Roberto De Zerbi, admitiu qual o principal objetivo do grupo neste final de campeonato.
- Amanhã em Nápoles, temos que jogar um jogo com força dentro de nós mesmos, temos lesões e alguns estão cansados, mas outros também. Ainda faltam dez dias e queremos terminar em oitavo, para nós é um objetivo importante e gostaríamos de entender a temporada. - declarou.
Parma visita o já rebaixado Brescia
Em outro confronto da 36ª rodada, o Parma encara o já rebaixado Brescia, no Mário Rigamonti, às 12h15 (horário de Brasília). A equipe dirigida por Roberto D'Aversa segue na décima primeira posição com 43 pontos e irá cumprir tabela nas três rodadas que restam para terminar a competição. Já os donos da casa estão na décima nona posição, com apenas 24 pontos, e estão matematicamente rebaixados para a série B do Calcio.

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