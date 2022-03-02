Com a cabeça na Copa do Brasil, zagueiro Emílio, da Juazeirense, fala em “jogar sem fugir das características”

Na preparação para a Copa do Brasil, a Juazeirense vem embalada após triunfar sobre o Bahia por 1 a 0 no último domingo (27). O Cancão de Fogo, inclusive, anunciou um grande reforço para sequência da temporada, o atacante Nixon, ex-Flamengo, nascido em Juazeiro. O jogador estava no Alashkert FC, da Armênia e vem para fortalecer o ataque da equipe.Na parte defensiva, o time vai está em boa fase, principalmente empenhada pelo zagueiro Emílio. A Juazeirense sofreu um gol nos últimos quatro jogos, mostrando uma forte consistência. O atleta comemora esta boa fase:

'Viemos de um grande resultado contra um dos maiores times do Brasil, que é o Bahia e sabemos das dificuldades da Copa do Brasil, ainda mais porque o sarrafo está alto, a Juazeirense fez uma campanha bastante interessante ano passado, então temos que ter humilde e tentar não só repetir, mas fazer melhor', comentou o defensor.

A Juazeirense, na temporada 2021, chamou a atenção por surpreender e eliminar o Cruzeiro, além de fazer jogo duríssimo contra o Santos antes da eliminação. Nada melhor do que vir para esse jogo contra o Grêmio Anápolis com uma invencibilidade contra o Bahia, são três anos sem perder para a equipe tricolor; Emílio comenta a sequência:

'Claro, é um bom número, mas não podemos nos apegar a isso, é outra competição e que tem uma premiação que vai fazer muito bem ao clube, além da exposição a nível nacional. Estamos focados, sabemos das dificuldades e da qualidade do adversário. Vamos jogar, respeitando, mas sem fugir das nossas características', concluiu o zagueiro.

O próximo jogo será realizado nesta quarta-feira (02), às 20h30, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, Goiás.