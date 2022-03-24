Com 9 gols em 8 jogos, Hulk vira um dos artilheiros do futebol brasileiro no ano

Decisivo para o Atlético Mineiro conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa deste ano, Hulk segue em grande fase em Minas Gerais. O atacante foi o autor dos dois gols que deram ao Galo a vitória por 2 a 0 sobre a Caldense nesta quarta-feira, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro. O jogador já soma 45 bolas na rede em 76 partidas desde a sua chegada ao Alvinegro no início do ano passado.

Agora, o camisa 7 é um dos artilheiros da elite do futebol brasileiro em 2022. São nove tentos em apenas oito duelos, uma média impressionante de mais de um gol por atuação na temporada. Hulk está empatado no ranking geral de goleadores dos times da Série A com Gabigol, do Flamengo, Nicolas, do Goiás, e Rodriguinho, do Cuiabá. O atleticano, porém, tem a maior média entre todos. Confira o top 10:

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022- Apenas jogadores dos clubes da Série A

1º - Hulk - Atlético-MG - 9 gols em 8 jogosGabigol - Flamengo - 9 gols em 11 jogosRodriguinho - Cuiabá - 9 gols em 11 jogosNicolas - Goiás - 9 gols em 15 jogos5º - Léo Gamalho - Coritiba - 7 gols em 11 jogosPedro Raul - Goiás - 7 gols em 11 jogosRaphael Veiga - Palmeiras - 7 gols em 14 jogos8º - Erison - Botafogo - 6 gols em 11 jogosÉlton - Cuiabá - 6 gols em 12 jogosCalleri - São Paulo - 6 gols em 13 jogosRomulo - Athletico-PR - 6 gols em 13 jogosCano - Fluminense - 6 gols em 15 jogos