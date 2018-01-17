Com 74 seleções municipais em disputa, Campeonato Rural movimenta o ES

O futebol é uma paixão nacional. E é muito comum, seja nas grandes cidades ou em zonas rurais, ver crianças e jovens praticando o esporte em campos ou quadras. Apesar de não possuir um time profissional na elite do futebol brasileiro, capixabas de 74 municípios do Espírito Santo agora vão ter a oportunidade de serem representados por suas próprias seleções no Campeonato Rural, projeto que foi apresentado na manhã desta quarta-feira (17) em solenidade que aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória.

Secretário de Estado de Esportes e Lazer, Roberto Carneiro, assina convênio em solenidade Crédito: Evandro Figueiredo/SESPORT

Organizado pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), praticamente todas as cidades do Estado, com exceção de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica (os quatro mais populosos do ES), devem participar da competição.

"É um sonho que estamos realizando, o de apoiar ainda mais o futebol amador no nosso interior, em uma competições onde os municípios se enfrentarão. O Governo do Estado não está cuidando apenas das contas, mas também das pessoas. Por isso, queremos seguir, através do esporte, levando saúde e lazer para todos os cantos do Espírito Santo", comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Roberto Carneiro.

Roberto Carneiro discursa em evento de lançamento do Campeonato Rural de futebol amador Crédito: Evandro Figueiredo/SESPORT

A competição tem regras básicas que devem ser seguidas por cada equipe - as prefeituras ficarão responsáveis por convocar seus atletas e fazer a montagem de suas próprias seleções. É importante ressaltar que jogadores que já atuaram profissionalmente no futebol não podem ser inscritos. Sendo assim, cada município vai inscrever até 22 atletas amadores no campeonato. As matriculas podem ser realizadas no site da Sesport, entre os dias 17 e 31 deste mês.

Lançamento da competição aconteceu na manhã desta quarta-feira Crédito: Evandro Figueiredo/SESPORT

O início da competição já tem data marcada: 03 de março. A grande decisão ainda não tem data confirmada, mas, de acordo com Roberto Carneiro, o duelo entre os finalistas será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O investimento para a realização da competição é de meio milhão de reais.

Todos nós temos contribuição direta na concretização deste projeto. Só o futebol é capaz de unir tantas pessoas em um mesmo local. Não levo muito jeito com a bola no pé, acho que não sei fazer nem duas embaixadinhas, mas no que nós pudermos ajudar... pode contar a gente. Investir no esporte é investir na saúde, na inclusão social, na educação e em vários outros setores. A importância de um evento como esse é enorme, ratificou César Colnago, governador em exercício.

Homenagens

Grandes representantes do Espírito Santo no cenário esportivo nacional, a equipe feminina do Vila Nova, que foi campeã da Copa do Brasil, e os meninos do Unilog, que ergueram a taça de campeão do Campeonato Brasileiro, foram homenageados por César Colnago.

Unilog ergueu a taça do Campeonato Brasileiro de Fut7 Crédito: Unilog FC/Divulgação

Além disso, o governador em exercício também assinou um convênio com o Ministério do Esporte para dar início ao projeto Bola no Pé, que terá como objetivo fortalecer o futebol sub-17 e sub-20 em território capixaba.