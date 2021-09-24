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Com 69% dos votos, leitores do L! defendem que Crespo abra mão dos três zagueiros no São Paulo

Em votação realizada no site de 'Duelos' do LANCE!, 69% dos leitores que participaram acreditam que Crespo deve adotar a linha de quatro defensores de forma definitiva...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 11:00
Crédito: Staff Images/Conmebol
Recentemente, a escalação do São Paulo passou a ter uma questão importante a ser respondida. Com o rendimento da equipe abaixo do esperado, o uso do sistema de três zagueiros passou a ser contestado, especialmente conforme a equipe mostrou melhor futebol quando escalada com uma linha de quatro defensores. Em votação realizada pelo LANCE!, leitores decidiram que Crespo deve abrir mão do trio de zaga.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
De acordo com 69% dos votos da enquete, o Tricolor deve​ria ser escalado com uma linha de quatro defensores, utilizando dois zagueiros e dois laterais.
A formação vem sendo utilizada por Hernán Crespo nos últimos jogos, obtendo desempenho satisfatório no jogo diante do Atlético-GO, embora uma atuação ruim contra o Américo-MG.
No esquema de três zagueiros, o time apresentou um futebol convincente no Campeonato Paulista, mas teve dificuldades durante o Brasileirão, levando o técnico a fazer algumas alterações.O maior impacto, porém, é em relação aos alas ou laterais. Em uma linha de quatro, se espera maior contribuição defensiva dos laterais, diferente dos alas em um esquema de três zagueiros, que possuem maior liberdade para subir ao ataque e apoiar a criação.
Atualmente, Crespo não conta com Orejuela e nem com Igor Vinícius e, portanto, utiliza Galeano improvisado na lateral direita. O paraguaio é atacante de origem.

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