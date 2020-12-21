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futebol

Com 44 minutos jogados, Robben revela: 'Cabeça pede para me retirar'

Atacante holandês participou de apenas duas partidas pelo Groningen, clube em que foi revelado. Veterano de 36 anos está em sua última temporada na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 09:43

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 09:43

Crédito: Robben não consegue ter sequência pelo Groningen (Divulgação/FC Groningen
Arjen Robben concedeu entrevista à “Sky Sports” e admitiu a dificuldade em retornar aos gramados pelo Groningen. O veterano, que anunciou aposentadoria em 2019, retornou ao clube em que foi revelado na Holanda, mas na atual temporada só conseguiu participar por 44 minutos devido a lesões.- Só espero voltar ao campo. Tive muitos contratempos. Sabia que seria uma tarefa complicada e um desafio. Para ser sincero, a energia desapareceu nas últimas semanas e minha cabeça pede para me retirar. Mas há alguém dentro de mim, na minha cabeça, que me impede de parar. Minha carreira acabou. Esse ano já foi um bônus e seria genial se tudo funcionasse em 2021.
Aos 36 anos, o atacante contraiu uma lesão na virilha na estreia do Campeonato Holandês, conseguiu retornar na 5ª rodada, mas se machucou novamente. Na Eredivisie, o Groningen ocupa a quinta colocação na tabela e está a sete pontos do líder Ajax. O clube luta para conquistar uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

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