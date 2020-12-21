Com 44 minutos jogados, Robben revela: 'Cabeça pede para me retirar'

Arjen Robben concedeu entrevista à “Sky Sports” e admitiu a dificuldade em retornar aos gramados pelo Groningen. O veterano, que anunciou aposentadoria em 2019, retornou ao clube em que foi revelado na Holanda, mas na atual temporada só conseguiu participar por 44 minutos devido a lesões.- Só espero voltar ao campo. Tive muitos contratempos. Sabia que seria uma tarefa complicada e um desafio. Para ser sincero, a energia desapareceu nas últimas semanas e minha cabeça pede para me retirar. Mas há alguém dentro de mim, na minha cabeça, que me impede de parar. Minha carreira acabou. Esse ano já foi um bônus e seria genial se tudo funcionasse em 2021.